Informations pratiques

Sélestat

Concert Rock Your Brain Fest

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-23 16:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24

Venez assister à un festival épique qui vous entrainera dans les entrailles du métal et la fougue du punk !

L’Esprit Rebelle à l’honneur le Rock Your Brain Fest offre un espace où la liberté d’expression sera sans compromis !

Parmi les premiers noms annoncés

Vendredi

Les Wampas (punk rock)

Cachemire (rock français)

Didier Super Metal (punk satirique)

Not Scientists (post punk indie rock)

Fallen Lillies (heavy rock français)

Samedi

Tagada Jones (punk rock)

Les Ramoneurs de Menhirs (punk rock celtique)

Opium du Peuple (rock alternatif)

Los Fastidios (punk ska antifa)

Darcy (punk rock)

Schlaasss (punk rap electro)

Corbillard (punk rock melo)

Rancoeur (cold oi!)

La Solution (punk rock acoustique)

Dirty Old Mat (one man band , Chanson folk punk)

Et + d’autres à venir ! .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 02 05 contact@zone51.net

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English :

Join us for an epic festival that will take you into the bowels of metal and the fire of punk!

L’événement Concert Rock Your Brain Fest Sélestat a été mis à jour le 2026-07-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme