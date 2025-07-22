Concert Rock’n Girls Power Troyes

Concert Rock’n Girls Power

La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 25 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-06-13 20:00:00

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

LITTLE ODETTA

Fondé en 2020, Little Odetta est un ouragan rock. Que ce soit dans un Zénith ou dans un club bondé, les cinq membres de Little Odetta injectent de la soul, du blues, du groove dans leur rock joué avec passion et brio afin d’obtenir le remède universel contre la morosité ! La qualité du songwriting de Little Odetta ainsi que son excellence sur scène permet au groupe d’être programmé aussi bien sur les festivals généralistes que les festivals blues , hard rock…



Kim MELVILLE

Chanteuse, guitariste, compositrice et auteure, Kim Melville puise ses influences chez Led Zeppelin, Rival Sons, KISS, Jack White ou encore Jonny Lang.

Habituée très jeune aux studios et à la scène, entre bandes originales, spectacles et albums, elle se lance aujourd’hui dans un projet solo puissant et résolument rock.



Audrey LURIE Chant

Lucas ITIÉ Guitare

Fabien Beuhfa RAULT Batterie

Aurélien HERSON-MACAREL Basse

Florian Shax CHIGNON Claviers .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

