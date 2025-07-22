Concert Rock’n Girls Power Troyes
Concert Rock’n Girls Power Troyes samedi 13 juin 2026.
Concert Rock’n Girls Power
La Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 25 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
LITTLE ODETTA
Fondé en 2020, Little Odetta est un ouragan rock. Que ce soit dans un Zénith ou dans un club bondé, les cinq membres de Little Odetta injectent de la soul, du blues, du groove dans leur rock joué avec passion et brio afin d’obtenir le remède universel contre la morosité ! La qualité du songwriting de Little Odetta ainsi que son excellence sur scène permet au groupe d’être programmé aussi bien sur les festivals généralistes que les festivals blues , hard rock…
Kim MELVILLE
Chanteuse, guitariste, compositrice et auteure, Kim Melville puise ses influences chez Led Zeppelin, Rival Sons, KISS, Jack White ou encore Jonny Lang.
Habituée très jeune aux studios et à la scène, entre bandes originales, spectacles et albums, elle se lance aujourd’hui dans un projet solo puissant et résolument rock.
LITTLE ODETTA
Audrey LURIE Chant
Lucas ITIÉ Guitare
Fabien Beuhfa RAULT Batterie
Aurélien HERSON-MACAREL Basse
Florian Shax CHIGNON Claviers .
La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
L’événement Concert Rock’n Girls Power Troyes a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne