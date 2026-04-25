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Concert Rock’N Machine Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

Concert Rock’N Machine Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande

Concert Rock’N Machine Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Café Le Commerce Chez Les Filles

Adresse : 2, Place du Marché

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Marmande

Concert Rock’N Machine Chez les Filles

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Concert Rock’N Machine groupe de reprises Rock, Rock’n Roll et Soul.
Concert Rock’N Machine groupe de reprises Rock, Rock’n Roll et Soul.   .

Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61 

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English : Concert Rock’N Machine Chez les Filles

Concert by Rock’N Machine a Rock, Rock’n Roll and Soul cover band.

L’événement Concert Rock’N Machine Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne

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