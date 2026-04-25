Concert Rock’N Machine Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande
Concert Rock’N Machine Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande jeudi 7 mai 2026.
Marmande
Concert Rock’N Machine Chez les Filles
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Concert Rock’N Machine groupe de reprises Rock, Rock’n Roll et Soul.
Concert Rock’N Machine groupe de reprises Rock, Rock’n Roll et Soul. .
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
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English : Concert Rock’N Machine Chez les Filles
Concert by Rock’N Machine a Rock, Rock’n Roll and Soul cover band.
L’événement Concert Rock’N Machine Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Val de Garonne
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