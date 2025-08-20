Informations pratiques

Plozévet

Concert Ronan KERNOA Suites pour violoncelle de Bach

Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le projet autour des suite pour violoncelle de Bach

Malgré un long chemin parcouru main dans la main avec les Suites pour violoncelle seul de Bach, l’idée

de les enregistrer me serait apparue saugrenue, dans un passé encore pas si lointain, mais est

progressivement devenue une évidence autant qu’un besoin impérieux.

Lors d’un entretien avec Rainer Arndt, où nous réfléchissions à la forme que pourrait prendre ce projet; je lui a proposé de jouer certaines suites au violoncelle et d’autres à la viole, car j’avais constaté que certaines suites se prêtaient particulièrement bien à cet instrument. Rainer semblait trouver cette formule un peu inaboutie , et me suggéra alors: « et pourquoi pas un instrument différent pour chaque suite » ?

Cette idée, toute exaltante qu’elle fut, m’a dans un premier temps laissée un peu circonspect quand à sa faisabilité. Quelle personnalité univoque trouver dans chacune des suite ? Ayant beaucoup d’instruments aux caractéristiques très différentes à la maison, je m’attelai à cette tâche qui ressemblait alors à une montagne, et commença à faire sonner la première Suite dans la tonalité originale sur une grande basse de viole française, puis sur une plus petite anglaise dans une autre tonalité et enfin sur un dessus français encore dans une autre tonalité, et ainsi de suite pour chacune d’entre elles… Et bien entendu, lorsque j’avais définitivement opté pour une certaine combinaison (sans oublier les cruciaux archets) de manière totalement irrévocable, un doute m’étreignait et je recommençais tout.

Mais à mesure que le mariage entre une Suite et un instrument se profilait, cette construction me paraissait

faire de plus en plus sens et m’enthousiasmait à l’avenant jusqu’à former l’illusion qu’elle avait toujours existé ! Il me semble que le fait de rendre cette musique avec d’autres voix que celles qui demeurent dans notre inconscient, permet de la faire resurgir par un esprit sincère, dépourvu de molécules cryptomnésiques afin d’éclairer ces chefs d’œuvres ultimes de lumières inédites.

Réservation conseillée pour toute question, contactez-nous artsenploz@gmail.com

Organisé par l’association arts en ploz .

Plozévet 29710 Finistère Bretagne

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L’événement Concert Ronan KERNOA Suites pour violoncelle de Bach Plozévet a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden