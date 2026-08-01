Concert Rose Rouge Vieilles-Maisons-sur-Joudry
vendredi 21 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Rose Rouge
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert Rose Rouge. Un moment fort de musique live le trio Rose Rouge aux influences diverses mêlant funk, soul, jazz, RnB, pop et groove.
Concert rose rouge. Un moment fort de musique live le trio Rose Rouge aux influences diverses mêlant funk, soul, jazz, RnB, pop et groove. A 19h. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Rose Rouge Concert. A highlight of live music featuring the Rose Rouge trio, whose diverse sound blends funk, soul, jazz, R&B, pop, and groove.
L’événement Concert Rose Rouge Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD
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