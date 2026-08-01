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Concert Rose Rouge Vieilles-Maisons-sur-Joudry

vendredi 21 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Rose Rouge Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Rose Rouge

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert Rose Rouge. Un moment fort de musique live le trio Rose Rouge aux influences diverses mêlant funk, soul, jazz, RnB, pop et groove.
Concert rose rouge. Un moment fort de musique live le trio Rose Rouge aux influences diverses mêlant funk, soul, jazz, RnB, pop et groove. A 19h.   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

Rose Rouge Concert. A highlight of live music featuring the Rose Rouge trio, whose diverse sound blends funk, soul, jazz, R&B, pop, and groove.

L’événement Concert Rose Rouge Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD

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