Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Rose Rouge

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert Rose Rouge. Un moment fort de musique live le trio Rose Rouge aux influences diverses mêlant funk, soul, jazz, RnB, pop et groove.

Concert rose rouge. Un moment fort de musique live le trio Rose Rouge aux influences diverses mêlant funk, soul, jazz, RnB, pop et groove. A 19h. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rose Rouge Concert. A highlight of live music featuring the Rose Rouge trio, whose diverse sound blends funk, soul, jazz, R&B, pop, and groove.

L’événement Concert Rose Rouge Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD