Concert Rossini par le chœur Polifonia, Chapelle de l’Immaculée, Nantes

Concert Rossini par le chœur Polifonia Dimanche 26 avril, 17h30 Chapelle de l’Immaculée Loire-Atlantique

De 10 à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T17:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T17:30:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Pour ses concerts de printemps 2026 le chœur nantais Polifonia, dirigé par Guillaume Falchero, a le plaisir de présenter la « Petite messe solennelle », ultime chef d’œuvre de Rossini, créée le 14 mars 1864 à Paris.

Rossini a alors 71 ans et a officiellement pris sa retraite depuis 34 ans. Il adresse au « Créateur » une dédicace en forme de boutade : « Bon Dieu. La voilà terminée cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou de la sacrée musique ? (…) Peu de science, un peu de cœur, tout est là »

Il s’agit d’une des compositions sacrées les plus importantes de Rossini, aux côtés du Stabat Mater. Dans sa version initiale elle a été écrite pour quatre solistes, chœur mixte, deux pianos et un harmonium, ce dernier étant ici remplacé par une partie d’accordéon.

Hameline Abraham, soprane et Fanny Saint-Macary, alto, avec qui nous avons chanté Mozart et Schubert l’an dernier, seront rejointes par Carlos Montenegro, ténor, et Pablo Castillo, basse, tous deux membres du chœur d’Angers Nantes Opéra. Lusine Lazaryan sera au piano et Caroline Philippe à l’accordéon.

Chapelle de l’Immaculée 6 Rue Malherbe, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.polifonia-nantes.fr/ »}]

Le chœur Polifonia chante « La petite messe solennelle » de Rossini chant concert