Concert ROSSINI : Petite Messe Solennelle Eglise Saint-Marcel Paris
Concert ROSSINI : Petite Messe Solennelle Eglise Saint-Marcel Paris mardi 2 juin 2026.
CHOEUR MONTJOIE, direction Olivier Delafosse
G. ROSSINI : Petite Messe Solennelle – La Passeggiata – Quartetto Pastorale
Choeur, solistes, piano, accordéon
Prix des places : 22 € (prévente), 26 € (sur place), 10 € (moins de 25 ans, étudiants & demandeurs d’emploi) – gratuit (moins de 12 ans
Un concert de musique chorale, accompagné au piano et accordéon : mardi 2 juin à 20h30 (Paris 13è)
et vendredi 5 juin à 20h30 (Paris 8è).
Le vendredi 05 juin 2026
de 20h30 à 22h00
Le mardi 02 juin 2026
de 20h30 à 22h00
payant
Prix des places :
22 € (prévente)
26 € (sur place)
10 € (moins de 25 ans, étudiants & demandeurs d’emploi)
gratuit (moins de 12 ans)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T20:30:00+02:00_2026-06-02T22:00:00+02:00;2026-06-05T20:30:00+02:00_2026-06-05T22:00:00+02:00
Eglise Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hopital 75013 Paris
https://choeurmontjoieparis.fr choeurmontjoieparis@gmail.com
Afficher la carte du lieu Eglise Saint-Marcel et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Atelier : jonglage à Paris 20 Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris 21 avril 2026
- La journée des enfants et le koinobori Maison de la culture du Japon à Paris Paris 21 avril 2026
- Brina Svit présente « Adiós à Buenos Aires » avec la complicité de Laura Alcoba – Soirée musicale, Librairie Gallimard, Paris 21 avril 2026
- Sport seniors en plein air : Multisports avec l’association VIACTI Place Félix eboué Paris 21 avril 2026
- Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE, Sept Parnassiens, Paris 21 avril 2026