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Concert ROSSINI : Petite Messe Solennelle Eglise Saint-Marcel Paris

Concert ROSSINI : Petite Messe Solennelle Eglise Saint-Marcel Paris

Concert ROSSINI : Petite Messe Solennelle Eglise Saint-Marcel Paris mardi 2 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint-Marcel

Adresse : 82 boulevard de l'Hopital

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>Prix des places : </p><p>22 € (prévente)</p><p>26 € (sur place)</p><p>10 € (moins de 25 ans, étudiants & demandeurs d'emploi)</p><p>gratuit (moins de 12 ans)</p>

CHOEUR MONTJOIE, direction Olivier Delafosse

G. ROSSINI : Petite Messe Solennelle – La Passeggiata – Quartetto Pastorale

Choeur, solistes, piano, accordéon

Prix des places : 22 € (prévente), 26 € (sur place), 10 € (moins de 25 ans, étudiants & demandeurs d’emploi) – gratuit (moins de 12 ans

Un concert de musique chorale, accompagné au piano et accordéon : mardi 2 juin à 20h30 (Paris 13è)
et vendredi 5 juin à 20h30 (Paris 8è).
Le vendredi 05 juin 2026
de 20h30 à 22h00
Le mardi 02 juin 2026
de 20h30 à 22h00
payant

Prix des places : 

22 € (prévente)

26 € (sur place)

10 € (moins de 25 ans, étudiants & demandeurs d’emploi)

gratuit (moins de 12 ans)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T20:30:00+02:00_2026-06-02T22:00:00+02:00;2026-06-05T20:30:00+02:00_2026-06-05T22:00:00+02:00

Eglise Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hopital  75013 Paris
https://choeurmontjoieparis.fr choeurmontjoieparis@gmail.com


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