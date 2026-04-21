Concert ROSSINI : Petite Messe Solennelle Eglise Saint-Marcel Paris

CHOEUR MONTJOIE, direction Olivier Delafosse

G. ROSSINI : Petite Messe Solennelle – La Passeggiata – Quartetto Pastorale

Choeur, solistes, piano, accordéon

Prix des places : 22 € (prévente), 26 € (sur place), 10 € (moins de 25 ans, étudiants & demandeurs d’emploi) – gratuit (moins de 12 ans

Un concert de musique chorale, accompagné au piano et accordéon : mardi 2 juin à 20h30 (Paris 13è)

et vendredi 5 juin à 20h30 (Paris 8è).

Le vendredi 05 juin 2026

de 20h30 à 22h00

Le mardi 02 juin 2026

de 20h30 à 22h00

payant

Prix des places :

22 € (prévente)

26 € (sur place)

10 € (moins de 25 ans, étudiants & demandeurs d’emploi)

gratuit (moins de 12 ans)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T20:30:00+02:00_2026-06-02T22:00:00+02:00;2026-06-05T20:30:00+02:00_2026-06-05T22:00:00+02:00

Eglise Saint-Marcel 82 boulevard de l’Hopital 75013 Paris

https://choeurmontjoieparis.fr choeurmontjoieparis@gmail.com



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