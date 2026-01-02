Concert Rythm Hand Blues La Baule Jazz Festival Espace des Floralies La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Concert Rythm Hand Blues La Baule Jazz Festival

Espace des Floralies Avenue des Floralies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17 23:59:00

Date(s) :

2026-06-17

Venez découvrir le concert Rythm Hand Blues une création nationale inclusive. Le trio d’Émilie Hédou s’associe à la chansigneuse Léa Bourdeau pour un concert accessible à tous, mêlant musique et langue des signes.

Renseignements et réservations: LA BAULE JAZZ EN JUIN

ou l’office de Tourisme de La Baule et de la Presqu’île Guérandaise. .

Espace des Floralies Avenue des Floralies La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 85 26 24 jeanluc.gouin@labaulejazzfestival.fr

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English :

L’événement Concert Rythm Hand Blues La Baule Jazz Festival La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44