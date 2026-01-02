Concert Rythm Hand Blues La Baule Jazz Festival Espace des Floralies La Baule-Escoublac
Concert Rythm Hand Blues La Baule Jazz Festival Espace des Floralies La Baule-Escoublac mercredi 17 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Concert Rythm Hand Blues La Baule Jazz Festival
Espace des Floralies Avenue des Floralies La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17 23:59:00
Date(s) :
2026-06-17
Venez découvrir le concert Rythm Hand Blues une création nationale inclusive. Le trio d’Émilie Hédou s’associe à la chansigneuse Léa Bourdeau pour un concert accessible à tous, mêlant musique et langue des signes.
Renseignements et réservations: LA BAULE JAZZ EN JUIN
ou l’office de Tourisme de La Baule et de la Presqu’île Guérandaise. .
Espace des Floralies Avenue des Floralies La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 59 85 26 24 jeanluc.gouin@labaulejazzfestival.fr
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English :
L’événement Concert Rythm Hand Blues La Baule Jazz Festival La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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