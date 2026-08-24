Concert Sahar Théâtre François Villon Vesoul
jeudi 8 avril 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Concert Sahar
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08
Date(s) :
2027-04-08
Sahar signifie l’aube en arabe et désigne la lune en hébreu. Deux sopranos, Karen Vourc’h d’origine juive et Dima Bawab d’origine palestinienne, unissent leurs voix autour des chants de l’exil, de la guerre, de la paix et de l’espoir. Accompagnées par l’accordéon et l’oud, elles mêlent musiques yiddish et palestiniennes, grands compositeurs et traditions arméniennes ou iraniennes. Un récital sensible et lumineux, célébrant l’humanité partagée. .
Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Sahar
L’événement Concert Sahar Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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