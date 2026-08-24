Concert Sahar Théâtre François Villon Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Concert Sahar

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 20:30:00

fin : 2027-04-08

Date(s) :

2027-04-08

Sahar signifie l’aube en arabe et désigne la lune en hébreu. Deux sopranos, Karen Vourc’h d’origine juive et Dima Bawab d’origine palestinienne, unissent leurs voix autour des chants de l’exil, de la guerre, de la paix et de l’espoir. Accompagnées par l’accordéon et l’oud, elles mêlent musiques yiddish et palestiniennes, grands compositeurs et traditions arméniennes ou iraniennes. Un récital sensible et lumineux, célébrant l’humanité partagée. .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert Sahar

L’événement Concert Sahar Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)