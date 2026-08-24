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AGENDA · Vesoul

Concert Sahar Théâtre François Villon Vesoul

jeudi 8 avril 2027 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
jeudi 8 avril 2027
Fin
jeudi 8 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Concert Sahar

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08

Date(s) :
2027-04-08

Sahar signifie l’aube en arabe et désigne la lune en hébreu. Deux sopranos, Karen Vourc’h d’origine juive et Dima Bawab d’origine palestinienne, unissent leurs voix autour des chants de l’exil, de la guerre, de la paix et de l’espoir. Accompagnées par l’accordéon et l’oud, elles mêlent musiques yiddish et palestiniennes, grands compositeurs et traditions arméniennes ou iraniennes. Un récital sensible et lumineux, célébrant l’humanité partagée.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert Sahar

L’événement Concert Sahar Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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