Concert Église Saint-Amant-de-Boixe

Saint-Amant-de-Boixe

Concert

Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Concert proposé par la chorale d’Entraygues de Saint Michel.

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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 11 93 82

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English :

Concert by the Entraygues de Saint Michel choir.

L’événement Concert Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente