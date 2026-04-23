Concert Église Saint-Amant-de-Boixe
Concert Église Saint-Amant-de-Boixe dimanche 21 juin 2026.
Saint-Amant-de-Boixe
Concert
Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 16:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Concert proposé par la chorale d’Entraygues de Saint Michel.
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Église 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 11 93 82
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English :
Concert by the Entraygues de Saint Michel choir.
L’événement Concert Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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