CONCERT SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

CONCERT

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

CONCERT LUNDI BRÛLE >> Punk Rock

Viens donc te défouler et refaire le monde avec Lundi Brûle !

Officiant autrefois sous le nom INPUT’es, LUNDI BRÛLE est un quatuor punk rock, fruit d’une union rare entre Francis Cabrel et NOFX, mêlant énergie et mélodie au service d’un seul objectif sauver le monde.

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• Ouverture du bar et du shop à partir de 17h

• Concert à 20h

• Restauration sur place à partir de 18h30

• Participation libre et nécessaire.

Nous sommes ouverts les jeudi et vendredi de 17h à 22h.

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 Route Tarbes Toulouse Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 30 95 brasseriedespics@yahoo.fr

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English :

LUNDI BR%DBLE CONCERT >> Punk Rock

Come let off some steam and put the world to rights with Lundi Br%FBle!

Formerly known as INPUT’es, LUNDI BR%DBLE is a punk rock quartet—the result of a rare fusion between Francis Cabrel and NOFX—blending energy and melody in pursuit of a single goal: saving the world.

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? Bar and shop open starting at 5 p.m.

? Concert at 8:00 PM

? Food available on-site starting at 6:30 PM

? Donations are welcome and appreciated.

We’re open Thursdays and Fridays from 5:00 PM to 10:00 PM.

L’événement CONCERT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65