CIRQUE Le Lido Je (re)dis Oui ! SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

CIRQUE Le Lido Je (re)dis Oui !

SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Nous accueillons, dans le cadre de leur tournée estivale, les artistes en herbe de l’école de cirque du LIDO de Toulouse.

Les ados viennent vous présenter leur création ! Après le grand succès de “Je dis OUI”, les Similis cherchent de nouvelles idées pour leur 2ème film “Je (re) dis OUI”, au travers d’un incroyable tournage plein de rebondissements, de mouvements et de passion.

Vous y verrez une scénographie faîte de paillettes et de confettis ; rythmée par de l’acrobatie, du jonglage mais surtout ces grands spécimens … les Similis, eux-même! Vont-ils réussir à arriver au bout de ce 2ème film ? À vous de le découvrir…

Durée 1h

Gratuit

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

As part of their summer tour, we’re welcoming the budding artists from the LIDO Circus School in Toulouse.

The teens are coming to present their new show to you! Following the huge success of *Je dis OUI*, the Similis are looking for new ideas for their second film, *Je (re) dis OUI*, through an incredible shoot full of twists and turns, movement, and passion.

You’ll see a set design made of glitter and confetti, punctuated by acrobatics and juggling—but above all, by those larger-than-life characters: the Similis themselves! Will they manage to make it through this second film? It’s up to you to find out!

Running time: 1 hour

Free

L’événement CIRQUE Le Lido Je (re)dis Oui ! Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65