CINEMA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste

CINEMA

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Votre programme cinéma du mercredi !

10H

Le chant des forêts

Vincent Munier | Documentaire | 1h33

Synopsis

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

Résumé court

Ce récit initiatique, immersif et sensoriel, invite à la contemplation et au silence, images sublimes à l’appui.

14H

Spirit l’étalon des plaines

Michael Lucker, John Fusco | Animation, aventure, famille | 1h23

Synopsis

l’étalon sauvage Spirit naît dans les plaines vierges de l’Ouest américain, aux premières années de la Conquête. Son enfance est tout entière placée sous le signe du jeu et de l’aventure. Spirit découvre avec émerveillement l’immensité, les ressources infinies, la beauté majestueuse de sa terre natale. Jeune adulte, il devient le chef de sa bande.

Un soir, Spirit rencontre l’Homme. Pris au lasso, livré à un colonel sadique, il refuse de se faire dompter…

Résumé court

Un bien bel hommage aux animaux et à la nature.

18H

Les caprices de l’enfant roi

Michel Leclerc | Comédie dramatique, Historique | 1h54

Synopsis

1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil.

Résumé court

Un feel-good movie qui met les arts en avant.

20H30

Vent debout

Laurence Fleury | Documentaire Ciné-débat | 1h06

Tarif unique 4€

Synopsis

Figure emblématique de l’alpinisme pyrénéen, guide de haute montagne et auteur, il est connu pour ses publications, parmi lesquelles Les 100 plus belles courses dans les Pyrénées , ouvrage de référence pour des générations de grimpeurs. Il est à l’initiative de l’inscription du massif du Mont Perdu sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce film retrace le parcours de ce montagnard hyperactif et vent debout qui, à 87 ans, continue de s’indigner, d’écrire, de publier, de peindre et de courir les sommets avec une incroyable rage de vivre.

Résumé court

Ciné-débat suivie d’un échange avec le public, en présence de la réalisatrice Laurence Fleury.

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

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English :

Your Wednesday movie lineup!

10:00 a.m.

The Song of the Forests

Vincent Munier | Documentary | 1h33

Synopsis:

Following *The Snow Leopard*, Vincent Munier takes us deep into the forests of the Vosges. It was here that he learned everything from his father, Michel, a naturalist who spent his life on the lookout in the woods. Now it’s time for them to pass this knowledge on to Simon, Vincent’s son. Three perspectives, three generations, one shared fascination with wildlife. Together with them, we’ll discover deer, rare birds, foxes, and lynx—and sometimes, the flapping of wings of a legendary animal: the capercaillie.

Short summary:

This immersive, sensory coming-of-age story invites us to contemplate and be still, accompanied by sublime imagery.

2:00 PM

Spirit: Stallion of the Canyons

Michael Lucker, John Fusco | Animation, adventure, family | 1h23

Synopsis:

The wild stallion Spirit is born in the untamed plains of the American West during the early years of the Conquest. His childhood is entirely marked by play and adventure. Spirit discovers with wonder the vastness, the infinite resources, and the majestic beauty of his native land. As a young adult, he becomes the leader of his pack.

One evening, Spirit encounters Man. Caught in a lasso and handed over to a sadistic colonel, he refuses to be tamed…

Short Summary:

A beautiful tribute to animals and nature.

6:00 p.m.

The Whims of the Child King

Michel Leclerc | Comedy-Drama, Historical | 1h54

Synopsis:

1651. Louis (not yet XIV) is a young teenager. As the Fronde rebellion looms, his mother, Anne of Austria, decides to smuggle her son out of the country to keep him safe and replaces him with a lookalike. D’Artagnan entrusts Louis to Cyrano de Bergerac, who hides him within Madeleine Béjart and Molière’s theater troupe. While Madeleine and Cyrano discover a shared passion for the young Molière, Louis discovers life and its pleasures, art and work, courage and strategy—everything that will make him the Sun King.

Short summary:

A feel-good movie that celebrates the arts.

8:30 PM

Vent debout

Laurence Fleury | Documentary with Q&A | 1h06

Single price: 4?

Synopsis:

An iconic figure in Pyrenean mountaineering, a high-mountain guide and author, he is known for his publications, including %AB Les 100 plus belles courses dans les Pyr%E9n%E9es %BB, a reference work for generations of climbers. He spearheaded the effort to have the Mont Perdu massif inscribed on the UNESCO World Heritage List. This film traces the journey of this hyperactive, “contrarian” mountaineer who, at 87, continues to speak out, write, publish, paint, and scale peaks with an incredible zest for life.

Short summary:

Film screening followed by a discussion with the audience, in the presence of director Laurence Fleury.

L’événement CINEMA Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65