Saint-Laurent-de-Neste

Pyrénées’Sens Festival #1

au centre culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-05 03:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Festival Pyrénées’Sens #1

Samedi Ouverture des portes dès 18h

Un bon moment se prépare avec

Cali et son band, LGMX, Agathe Zepower, Jazz El Chatazz, Les Brasseurs de Son et les chorales Neste Barousse qui viendront illuminer la Maison du Savoir…

Dimanche, journée festive et joyeuse, entre spectacles, danse, jeux et concerts !

Retrouvez la programmation complète sur >>> https://tourisme-neste-barousse.fr/site/pyrenees-sens-festival/

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au centre culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 50 75 10 50 pyrenees-sens@neste-barousse.fr

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English :

Pyrénées’Sens Festival #1

Saturday Doors open at 6pm

A good time is in store with

Cali and his band, LGMX, Agathe Zepower, Jazz El Chatazz, Les Brasseurs de Son and the Neste Barousse choirs will light up the Maison du Savoir?

Sunday is a festive and joyful day, with shows, dance, games and concerts!

Find out more about the full program at >>> https://tourisme-neste-barousse.fr/site/pyrenees-sens-festival/

L’événement Pyrénées’Sens Festival #1 Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65