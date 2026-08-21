Informations pratiques

Laon

Concert-sandwich à Laon Cyril Héricourt

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 15:00:00

fin : 2026-10-08 15:45:00

Date(s) :

2026-10-08

Apportez votre repas, installez-vous confortablement, laissez la musique faire le reste… Et on s’occupe du dessert !

Votre repas, un concert, un café le rendez-vous musical incontournable !

La Maison des Arts et Loisirs reprend le cycle de ses concerts Sandwich avec Cyril Héricourt qui, loin d’être un énième chanteur réaliste, privilégie une ligne claire, personnelle et entêtée. Une épure jusqu’au-boutiste qui va à l’essentiel.

Un format original et convivial pour égayer votre pause déjeuner en musique et en toute simplicité.

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 12h15 ! (durée 0h50 / sur réservation uniquement, places limitées) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

Bring your meal, settle in comfortably, and let the music do the rest… And we’ll take care of dessert!

L’événement Concert-sandwich à Laon Cyril Héricourt Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon