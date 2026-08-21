Concert-sandwich à Laon Maël Isaac Laon
mardi 26 janvier 2027 · Laon
Informations pratiques
Laon
Concert-sandwich à Laon Maël Isaac
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 12:15:00
fin : 2027-01-26 13:00:00
Date(s) :
2027-01-26
Apportez votre repas, installez-vous confortablement, laissez la musique faire le reste… Et on s’occupe du dessert !
Votre repas, un concert, un café le rendez-vous musical incontournable !
Votre repas, un concert, un café le rendez-vous musical incontournable !
La Maison des Arts et Loisirs reprend le cycle de ses concerts Sandwich avec le harpiste et cithariste (entre autres) Maël Isaac qui envoûte ceux qui passent à portée de ses chansons-incantations !
Un format original et convivial pour égayer votre pause déjeuner en musique et en toute simplicité.
RV dans la salle des fêtes de la MAL à 12h15 ! (durée 0h50 / sur réservation uniquement, places limitées) .
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
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English :
Bring your meal, settle in comfortably, and let the music do the rest… And we’ll take care of dessert!
L’événement Concert-sandwich à Laon Maël Isaac Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon
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