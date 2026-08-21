Informations pratiques

Laon

Concert-sandwich à Laon Maël Isaac

2 Place Aubry Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 12:15:00

fin : 2027-01-26 13:00:00

Date(s) :

2027-01-26

Apportez votre repas, installez-vous confortablement, laissez la musique faire le reste… Et on s’occupe du dessert !

Votre repas, un concert, un café le rendez-vous musical incontournable !

Votre repas, un concert, un café le rendez-vous musical incontournable !

La Maison des Arts et Loisirs reprend le cycle de ses concerts Sandwich avec le harpiste et cithariste (entre autres) Maël Isaac qui envoûte ceux qui passent à portée de ses chansons-incantations !

Un format original et convivial pour égayer votre pause déjeuner en musique et en toute simplicité.

RV dans la salle des fêtes de la MAL à 12h15 ! (durée 0h50 / sur réservation uniquement, places limitées) .

2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr

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English :

Bring your meal, settle in comfortably, and let the music do the rest… And we’ll take care of dessert!

L’événement Concert-sandwich à Laon Maël Isaac Laon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT du Pays de Laon