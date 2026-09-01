AGENDA · Jarny
Concert Sax 4 Jarny
dimanche 20 septembre 2026 · Jarny
Informations pratiques
Jarny
Concert Sax 4
place de l’église Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concert de Sax 4 dans le cadre des Journée du patrimoine organisée par la Mairie de Jarny
Entrée libreTout public
0 .
place de l’église Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54
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English :
Sax 4 Concert as part of Heritage Days, organized by the Jarny City Hall
Free admission
L’événement Concert Sax 4 Jarny a été mis à jour le 2026-08-05 par MILTOL
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