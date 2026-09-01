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AGENDA · Jarny

Concert Sax 4 Jarny

dimanche 20 septembre 2026 · Jarny

Concert Sax 4 Jarny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
place de l'église
Ville
54800 Jarny
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jarny

Concert Sax 4

place de l’église Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Concert de Sax 4 dans le cadre des Journée du patrimoine organisée par la Mairie de Jarny

Entrée libreTout public
0  .

place de l’église Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54 

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English :

Sax 4 Concert as part of Heritage Days, organized by the Jarny City Hall

Free admission

L’événement Concert Sax 4 Jarny a été mis à jour le 2026-08-05 par MILTOL

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