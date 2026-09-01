Informations pratiques

Jarny

Concert Sax 4

place de l’église Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concert de Sax 4 dans le cadre des Journée du patrimoine organisée par la Mairie de Jarny

Entrée libreTout public

0 .

place de l’église Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54

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English :

Sax 4 Concert as part of Heritage Days, organized by the Jarny City Hall

Free admission

L’événement Concert Sax 4 Jarny a été mis à jour le 2026-08-05 par MILTOL