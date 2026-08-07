Marche roses Espace Rachel Foglia Jarny

Informations pratiques

Jarny

Marche roses

Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

La Marche Roses organisée par l’association Roses

Parcours au choix: 5 ou 10 km

Ventes de goodies, gâteaux et boissons au profil de l’association

Inscription sur place ou via le QR CodeTout public

.

Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 02 18 85 89 association.roses@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Roses Walk, organized by the Roses Association

Choose your route: 5 or 10 km

Sales of merchandise, cakes, and drinks featuring the association’s logo

Register on-site or via the QR code

L’événement Marche roses Jarny a été mis à jour le 2026-08-07 par MILTOL