Marche roses Espace Rachel Foglia Jarny
dimanche 11 octobre 2026 · Espace Rachel Foglia · Jarny
Informations pratiques
Jarny
Marche roses
Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
La Marche Roses organisée par l’association Roses
Parcours au choix: 5 ou 10 km
Ventes de goodies, gâteaux et boissons au profil de l’association
Inscription sur place ou via le QR CodeTout public
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Espace Rachel Foglia 37 rue des écoles Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 02 18 85 89 association.roses@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Roses Walk, organized by the Roses Association
Choose your route: 5 or 10 km
Sales of merchandise, cakes, and drinks featuring the association’s logo
Register on-site or via the QR code
L’événement Marche roses Jarny a été mis à jour le 2026-08-07 par MILTOL
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