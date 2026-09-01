Exposition itinérante Domaine de Moncel Jarny
dimanche 20 septembre 2026 · Domaine de Moncel · Jarny
Informations pratiques
Jarny
Exposition itinérante
Domaine de Moncel 8 rue emile bouchotte Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Exposition itinérante dans le cadre des Journées du Patrimoine
Entrée libre
Au programme:
Exposition sur l’histoire du Domaine
Démonstration de taille de pierreTout public
0 .
Domaine de Moncel 8 rue emile bouchotte Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54
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English :
Traveling Exhibition as Part of Heritage Days
Free admission
On the program:
Exhibition on the history of the estate
Stone-carving demonstration
L’événement Exposition itinérante Jarny a été mis à jour le 2026-08-05 par MILTOL
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