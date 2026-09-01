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AGENDA · Jarny

Exposition itinérante Domaine de Moncel Jarny

dimanche 20 septembre 2026 · Domaine de Moncel · Jarny

Exposition itinérante Domaine de Moncel Jarny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Domaine de Moncel
Adresse
8 rue emile bouchotte
Ville
54800 Jarny
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jarny

Exposition itinérante

Domaine de Moncel 8 rue emile bouchotte Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Exposition itinérante dans le cadre des Journées du Patrimoine

Entrée libre

Au programme:
Exposition sur l’histoire du Domaine
Démonstration de taille de pierreTout public
0  .

Domaine de Moncel 8 rue emile bouchotte Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54 

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English :

Traveling Exhibition as Part of Heritage Days

Free admission

On the program:
Exhibition on the history of the estate
Stone-carving demonstration

L’événement Exposition itinérante Jarny a été mis à jour le 2026-08-05 par MILTOL

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