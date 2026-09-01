Exposition itinérante Domaine de Moncel Jarny

Informations pratiques

Jarny

Exposition itinérante

Domaine de Moncel 8 rue emile bouchotte Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Exposition itinérante dans le cadre des Journées du Patrimoine

Entrée libre

Au programme:

Exposition sur l’histoire du Domaine

Démonstration de taille de pierreTout public

0 .

Domaine de Moncel 8 rue emile bouchotte Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 54

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English :

Traveling Exhibition as Part of Heritage Days

Free admission

On the program:

Exhibition on the history of the estate

Stone-carving demonstration

L’événement Exposition itinérante Jarny a été mis à jour le 2026-08-05 par MILTOL