Concert Sax à Gogo Place Vauban Carentan-les-Marais

Concert Sax à Gogo

Concert Sax à Gogo Place Vauban Carentan-les-Marais samedi 6 juin 2026.

Concert Sax à Gogo

Place Vauban Carentan Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:30:00
fin : 2026-06-06 14:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Concert Sax à Gogo au D-Day Village.   .

Place Vauban Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie   s.pasquier@carentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Sax à Gogo

L’événement Concert Sax à Gogo Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Baie du Cotentin