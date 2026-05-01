concert SAXBACK Place Barberousse Dole
concert SAXBACK Place Barberousse Dole dimanche 31 mai 2026.
Dole
concert SAXBACK
Place Barberousse Manège de Brack Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Programmé par le Conservatoire du Grand Dole, avec la participation des élèves des conservatoires et écoles de musique du Jura
Sextuor unique en son genre, Saxback est un cocktail d’instruments à vent (saxophones, saxhorn et clarinettes). Cet ensemble atypique de bois et de cuivre interprète aussi bien des transcriptions de Prokofiev et Bernstein, que des oeuvres composées sur mesure, faisant appel à de jeunes compositeurs actifs.
Diplômés des Conservatoires de Paris, Lyon et Amsterdam, les six musiciennes et musiciens de Saxback sont unis par une grande connivence et un plaisir de jouer qui font de leurs concerts un feu d’artifice de musicalité, d’énergie et d’émotions. .
Place Barberousse Manège de Brack Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
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English : concert SAXBACK
L’événement concert SAXBACK Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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