Concert : Schola Cantorum Dijon – MOZART Missa Solemnis Eglise du Sacré-Coeur de Dijon Dijon Samedi 25 avril, 20h00 Participation libre

Ce concert avec choeur et solistes réunira la Schola Cantorum de Dijon et les étudiants de la faculté de musicologie de l’Université Bourgogne Europe sous la direction de Xavier Le Diagon.

Pour ce concert avec chœur et solistes, la Schola Cantorum de Dijon associe les étudiants de la faculté de musicologie de l’Université Bourgogne Europe sous la direction de Xavier Le Diagon. La Missa Solemnis K139 est la première messe composée par Mozart à l’âge de 12 ans ! Elle témoigne déjà du génie du jeune Mozart dont la musique associe légèreté et profondeur dans l’alternance des moments de recueillement, d’intensité dramatique, de joie et de paix intérieure. Une véritable perle musicale à découvrir samedi 25 avril à 20h à l’église du Sacré-Coeur de Dijon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T21:30:00.000+02:00

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schola.dijon@gmail.com

Eglise du Sacré-Coeur de Dijon 5 bis rue Racine, 21000 Dijon La Maladière Dijon 21000 Côte-d’Or



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