Concert : Scred Connexion, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Informations pratiques

Concert : Scred Connexion Samedi 5 décembre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

22€ – Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T20:00:00+01:00 – 2026-12-05T22:30:00+01:00

Après le report de l’événement, on vous donne rendez-vous le 5 décembre 2026 pour le concert de l’un des groupes emblématiques du rap français !

Infos billetterie :

Les billets ayant été achetés avant le report de la date sont toujours valables.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-scred-connexion?fbclid=IwY2xjawS8kFpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMN00xdkszRTdIR0ZLamRvc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi52-hiUiwwGje812zRJbBaOIfpe3XGWg2P0bMGfi_hyHf71IFMMdxnaNuqr_aem_bJYGCR9QfCKSBpczI0unbg »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

La Scred Connexion de retour à Lille en décembre 2026 !