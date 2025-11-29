CONCERT SCYLLA & FURAX BARBAROSSA Sète

CONCERT SCYLLA & FURAX BARBAROSSA

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : 2026-06-17

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Village 42 présente en accord avec Non Stop Productions,SCYLLA & FURAX BARBAROSSA + 1ére PARTIEScylla et Furax Barbarossa sont deux figures incontournables du rap francophone, chacun traçant sa route avec une identité forte et singulière.Scylla, rappeur bruxellois à la voix grave et à l’écriture profonde, s’est imposé par ses textes percutants et sa capacité à mêler poésie et puissance.Son univers sombre et introspectif, porté par une technique irréprochable, en a fait l’une des plumes les plus respectées du rap belge.Il a notamment marqué les esprits avec PLEINE LUNE, un projet en duo avec le pianiste Sofiane Pamart, qui a rencontré un immense succès.À l’automne dernier, il a rempli l’ING Arena de Bruxelles devant 10 000 spectateurs, confirmant ainsi son statut d’artiste majeur de la scène rap francophone.Furax Barbarossa, rappeur toulousain au timbre unique et au flow tranchant, est connu pour son intensité brute et son engagement total dans chaque morceau.Véritable artisan du rap indépendant, il a bâti une fanbase solide grâce à son authenticité et sa plume acérée.Depuis plus de 15 ans, les deux artistes ont multiplié les collaborations, livrant des morceaux devenus cultes.Leur complémentarité est évidente deux voix distinctes, mais une même exigence artistique. Leur alliance ne relève pas du hasard, mais d’une connexion naturelle forgée par le temps, la passion et le respect mutuel.A ne pas manquer au Théâtre de la Mer de Sète ! .





