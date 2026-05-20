Sète

VISITE SENSORIELLE LES SENS DU REGARD

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le Crac Occitanie propose un parcours de visite sensoriel de l’exposition de Lucy McKenzie, spécialement conçu pour les publics aveugles ou malvoyants.À travers descriptions, sons, toucher et expériences immersives, la médiation favorise une découverte sensible et accessible des œuvres. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37

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English :

L’événement VISITE SENSORIELLE LES SENS DU REGARD Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE