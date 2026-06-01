Le Livre des Processions, Théâtre Molière Sète avenue Victor Huglo 34200 sète, Sète

Le Livre des Processions Dimanche 14 juin, 20h00 Théâtre Molière Sète avenue Victor Huglo 34200 sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T21:00:00+02:00

Un spectacle poétique et unique.

Walid Ben Selim nous invite à un voyage collectif et musical pour nous faire vivre les poèmes de Khalil Gibran.

Pensé comme un oratorio méditerranéen où artistes professionnel·le·s et amateur·ice·s, musicien·ne·s, chanteur·euse·s, enfants & adolescent·e·s, personnes malentendantes et signeuses s’unissent, le temps d’une soirée, pour faire entendre un souffle commun.

Ensemble, les gestes, les voix, les langues et les cultures dialoguent afin de célébrer la puissance du chant collectif et la beauté d’une poésie incarné.

Théâtre Molière Sète avenue Victor Huglo 34200 sète Avenue Victor Hugo 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 0467740202 https://tmsete.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/sete/?spec_code=ORATORIO »}] Le Théâtre Molière->Sète (TMS), scène nationale archipel de Thau propose chaque saison une programmation pluridisciplinaire d’une cinquantaine de spectacles. Reconnu comme l’un des plus beaux théâtres du sud de la France, ce théâtre à l’italienne, inauguré en 1904 et aujourd’hui à l’inventaire des monuments historiques est de style néoclassique et se caractérise par sa façade riche de sculptures, sa salle toute rouge et or avec un lustre monumental qui éclaire un magnifique plafond peint en voûte céleste. Scène nationale d’agglomération, le TMS est présent sur les 14 communes du bassin de Thau et renforce ainsi sa présence territoriale avec la décentralisation de spectacles et d’actions culturelles participant au développement et à l’aménagement culturel local. Dirigé depuis 2017 par Sandrine Mini, le TMS est une association présidée par Jean-François Marguerin qui reçoit le soutien de l’Etat, des collectivités territoriales et d’un important club d’entreprises mécènes (plus de 70 entreprises représentant plus de 25% de recettes propres et 7% du budget).

Le TMS est une des rares scènes nationales à avoir un bureau de production dédié et accompagne ainsi des projets pluridisciplinaires, à l’instar de ses missions, en production déléguée en plus d’un important volet d’accueil en résidence, de coproduction ou de prêt de studio comme autant de soutien en faveur de la création contemporaine.

Dans le même temps, le TMS développe un important volet d’actions culturelles au plus près des publics avec les artistes invités : stages de sensibilisation, ateliers, parcours éducatifs et culturels ponctuent la saison et nourrissent la relation aux publics les plus divers et les plus nombreux.

Enfin, le TMS développe un projet dédié à l’Enfance et à la Jeunesse, le TMS 3/20, en partenariat avec ses principales tutelles au sein du Centre Culturel Léo Malet situé sur la commune de Mireval (stratégiquement située entre Sète et Montpellier). Ce projet renforce l’accompagnement artistique (accueil, résidences, production, …) et intensifie l’accompagnement des jeunes spectateurs. Parkings payants aux abords du théâtre – Restauration & bar dans le théâtre (La Table du Théâtre)

Un spectacle poétique et unique.

©AK Berlin