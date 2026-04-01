CONCERT SDR EL DJARA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

CONCERT SDR EL DJARA

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

El Djara (la voisine en algérien) est un trio électro-acoustique de compositions instrumentales qui propose un métissage des musiques du Maghreb, et notamment les musiques Chaouis des Aurès, avec les musiques électroniques. Hypnotique et électrisant !

El Djara (la voisine en algérien) est un trio électro-acoustique de compositions instrumentales qui propose un métissage des musiques du Maghreb, et notamment les musiques Chaouis des Aurès, avec les musiques électroniques. Hypnotique et électrisant !

Nays et composition Marylou Planchon Synthé basse Sylvain Bouysset Batterie Pierre Tronc

Une fois n’est pas coutume, El Djara sera en première partie de soirée.

Le groupe esta ccueilli en résidence à LMDT pour une semaine et il nous propose ce samedi une aperçu de son travail.

Ensuite, LMDT vous propose elle, un grand Couscous de la Paix !

Venez partager, rencontrer, échanger et vous régaler avec nous !

Sortie de Résidence gratuit

Couscous de la Paix à 12€ ou 15€ en soutien ! .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

El Djara (Algerian for the neighbor ) is an electro-acoustic trio of instrumental compositions that blends the music of the Maghreb, particularly Chaouis music from the Aurès region, with electronic music. Hypnotic and electrifying!

L’événement CONCERT SDR EL DJARA Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE