Concert Semaine de la Guitare Troyes

Concert Semaine de la Guitare

Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville de Troyes Troyes Aube

Gratuit

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Venez découvrir le Concert des 100 guitares à l’occasion de la semaine de la guitare une expérience sonore unique.



>> Avec la classe de guitare du Conservatoire et d’autres classes d’écoles de musique de la région et alentours. .

Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

