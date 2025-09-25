Concert Semaine de la Guitare Troyes
Concert Semaine de la Guitare Troyes samedi 13 juin 2026.
Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville de Troyes Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
2026-06-13
Venez découvrir le Concert des 100 guitares à l’occasion de la semaine de la guitare une expérience sonore unique.
>> Avec la classe de guitare du Conservatoire et d’autres classes d’écoles de musique de la région et alentours. .
Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
