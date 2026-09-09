Concert Serge Cholley et ses acolytes Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains
jeudi 10 septembre 2026 · Rue de Grammont · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Concert Serge Cholley et ses acolytes
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 15:00:00
fin : 2026-10-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-10-01 2026-10-15 2026-10-22 2026-11-05 2026-11-19
Serge, Claude, Frédérique chansons françaises, Jacques le Coz sketchs humoristiques, entrée libre, buvette gratuite. .
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 serge.cholley@hotmail.com
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English : Concert Serge Cholley et ses acolytes
L’événement Concert Serge Cholley et ses acolytes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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