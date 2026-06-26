Concert Setâr de l’Iran au Morvan Village Poil
jeudi 30 juillet 2026 · Village · Poil
Informations pratiques
Poil
Concert Setâr de l’Iran au Morvan
Village Le bourg Poil Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde, les artistes Mostafa Taleb (kamancheh), Milad Mohammadi, Mobin Taleb (Tar, Setâr), Maren Gamper (piano), Amir Panahi et Paris Khorshidi (vidéo, lecture) joueront pour le plaisir des oreilles. .
Village Le bourg Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com
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English : Concert Setâr de l’Iran au Morvan
L’événement Concert Setâr de l’Iran au Morvan Poil a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
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