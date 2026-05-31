Concert Seth Gueko, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Concert Seth Gueko Jeudi 15 octobre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Seth Gueko revient sur scène avec un show qui mélange ses classiques, son univers “barlou” et les nouveaux titres de Saint-Sauveur. Fidèle à son style, il enchaîne les punchlines, l’énergie brute et une présence scénique unique qui fait de chaque concert un moment à part.

Ce concert, organisé le jeudi 15 octobre 2026 à 20h au Le Flow en collaboration avec RAWW, promet une immersion totale dans l’univers du rappeur.

Entre ambiance survoltée et proximité avec le public, c’est une date pensée pour les vrais fans comme pour ceux qui veulent découvrir un artiste culte du rap français.

Infos pratiques :

Jeudi 15 octobre 2026 – 20h

Billetterie en bio

Flow – 1 rue de Fontenoy, Lille

En collaboration avec @raww

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/rawww-sethgueko »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Punchlines, énergie brute et ambiance barlou : Seth Gueko débarque au Flow le 15 Octobre 2026