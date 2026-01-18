Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Arudy

Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Silly Socks est un groupe de reprises Pop & rock des années 60 à 90 et composé de 6 musiciens issus des mêmes influences. Les deux Marc, l’un à la batterie, l’autre à la basse, Rémi au clavier, Bertrand et Christophe se partagent guitare et chant, accompagnent Sandrine à la voix tantôt suave et tantôt percussive.

Restauration sur place. .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08

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English : Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées