Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy samedi 4 juillet 2026.
Arudy
Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Silly Socks est un groupe de reprises Pop & rock des années 60 à 90 et composé de 6 musiciens issus des mêmes influences. Les deux Marc, l’un à la batterie, l’autre à la basse, Rémi au clavier, Bertrand et Christophe se partagent guitare et chant, accompagnent Sandrine à la voix tantôt suave et tantôt percussive.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert Silly Socks La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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