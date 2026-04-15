Concert Slans, Café associatif des Gallets, Rennes
Concert Slans, Café associatif des Gallets, Rennes dimanche 19 avril 2026.
Concert Slans Dimanche 19 avril, 16h30 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T16:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T16:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00
Les Slans, c’est un groupe de rock formé entre potes du lycée il y a 1 an.
Au programme: des reprises de classique du rock ainsi que leurs propres sons en concert.
On vous attend nombreux !
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.cafedesgallets.fr/ »}]
Reprises de classique du rock, mais pas que !!!
Slans
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