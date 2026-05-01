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Concert Snap à Doux Salle des fêtes de DOUX Doux

Concert Snap à Doux Salle des fêtes de DOUX Doux

Concert Snap à Doux Salle des fêtes de DOUX Doux vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes de DOUX

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 79390 Doux

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Doux

Concert Snap à Doux

Salle des fêtes de DOUX Rue de l’Église Doux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Concert chanson française, jazz, soul, rap

Buvette et restauration sur place (saucisses frites par l’association La Dolette)   .

Salle des fêtes de DOUX Rue de l’Église Doux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 00 83 

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English : Concert Snap à Doux

L’événement Concert Snap à Doux Doux a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine

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