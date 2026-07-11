Informations pratiques

Saint-Dizier

Concert Sniper

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Tout public

Le mythique groupe SNIPER débarque à Saint-Dizier pour une soirée qui s’annonce mémorable .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

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English :

L’événement Concert Sniper Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne