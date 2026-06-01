Gimel-les-Cascades

Concert So Frenchy

Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez partager un moment conviviale au concert So Frenchy à la guitoune gimeloise. Un duo piano-voix avec des reprise de chanson française de Aznavour à Zazie seront au programme de cette soirée. Repas sur réservation. .

Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 78 53

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English : Concert So Frenchy

L’événement Concert So Frenchy Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes