Spectacle son et lumière Plongez dans l’histoire de Gimel Gimel-les-Cascades samedi 18 juillet 2026.

Gimel-les-Cascades

Spectacle son et lumière Plongez dans l’histoire de Gimel

le bourg Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

Nouveau format inédit 2026 Dans les yeux de nos grands-parents Au cœur des ruines du château de Gimel, le public voyage à travers les différentes époques, à la rencontre des femmes et des hommes qui ont façonné l’histoire du village. a travers récits, émotions et souvenirs les voix d’hier résonnent dans les regards d’aujourd’hui. .

le bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 66 84 85 sonetlumiere.gimel@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle son et lumière Plongez dans l’histoire de Gimel

L’événement Spectacle son et lumière Plongez dans l’histoire de Gimel Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze