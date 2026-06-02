Spectacle son et lumière Plongez dans l’histoire de Gimel Gimel-les-Cascades
Spectacle son et lumière Plongez dans l’histoire de Gimel Gimel-les-Cascades samedi 18 juillet 2026.
Gimel-les-Cascades
Spectacle son et lumière Plongez dans l’histoire de Gimel
le bourg Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25
Nouveau format inédit 2026 Dans les yeux de nos grands-parents Au cœur des ruines du château de Gimel, le public voyage à travers les différentes époques, à la rencontre des femmes et des hommes qui ont façonné l’histoire du village. a travers récits, émotions et souvenirs les voix d’hier résonnent dans les regards d’aujourd’hui. .
le bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 66 84 85 sonetlumiere.gimel@orange.fr
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English : Spectacle son et lumière Plongez dans l’histoire de Gimel
L’événement Spectacle son et lumière Plongez dans l’histoire de Gimel Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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