Concert – Société Philharmonique de La Côte Saint-André, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Concert – Société Philharmonique de La Côte Saint-André Dimanche 14 juin, 16h00 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit | Sans réservation, placement assis dans le jardin du musée dans la limite des places disponibles

En cas de pluie, repli sous les halles de La Côte Saint-André, placement debout, pensez à apporter votre pliant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

À l’instar de la « Symphonie fantastique » de Berlioz, dont plusieurs extraits seront interprétés, la Société Philharmonique de La Côte Saint-André vous invite à un voyage musical entre lumière et ténèbres.

De la joie éclatante d’ »Alegría » de René Dupéré – hymne du célèbre spectacle du Cirque du Soleil – aux sonorités envoûtantes de la « Danse macabre » de Camille Saint-Saëns, en passant par des œuvres empreintes de douceur et de nostalgie, laissez-vous porter par la puissance de l’orchestre dirigé par Cécile Doux.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

La Société Philharmonique de La Côte Saint-André vous invite à un voyage musical entre lumière et ténèbres. orchestre musique

Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère