La Côte-Saint-André

Musique de chambre Festival Berlioz

Église Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Trio George Sand 1

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Église Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr

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English :

George Sand Trio 1

L’événement Musique de chambre Festival Berlioz La Côte-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Terres de Berlioz