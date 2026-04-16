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Festival Berlioz rue des remparts La Côte-Saint-André

Festival Berlioz rue des remparts La Côte-Saint-André mercredi 19 août 2026.

Lieu : rue des remparts

Adresse : Château Louis XI

Ville : 38260 La Côte-Saint-André

Département : Isère

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

La Côte-Saint-André

Festival Berlioz

rue des remparts Château Louis XI La Côte-Saint-André Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-19

Manifestation incontournable de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa renommée nationale et internationale en fait l’un des plus grands rendez-vous de la saison des festivals de musique classique et plus particulièrement de musique symphonique.
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rue des remparts Château Louis XI La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79  billetterie@aida38.fr

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English :

A not-to-be-missed event in the Auvergne-Rhône-Alpes region. Its national and international renown makes it one of the most important events of the classical music festival season, particularly for symphonic music.

L’événement Festival Berlioz La Côte-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terres de Berlioz

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