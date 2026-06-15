RDV gratuits à la taverne Festival Berlioz La Côte-Saint-André jeudi 20 août 2026.

La Côte-Saint-André

RDV gratuits à la taverne Festival Berlioz

Cour du château Louis XI La Côte-Saint-André Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

Autour de la cornemuse du Berry, en écho aux Maîtres sonneurs de George Sand, avec l’ensemble Un Jour Encore.

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Cour du château Louis XI La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 20 79 billetterie@aida38.fr

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English :

Around the Berry bagpipes, echoing George Sand?s Maîtres sonneurs, with the Un Jour Encore ensemble.

L’événement RDV gratuits à la taverne Festival Berlioz La Côte-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Berlioz