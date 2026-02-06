Concert solidaire rue de la libération Docelles
Concert solidaire rue de la libération Docelles dimanche 7 juin 2026.
Docelles
Concert solidaire
rue de la libération Église Docelles Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Concert solidaire Soutien à Chloé
Un concert caritatif est organisé afin de soutenir Chloé dans la réparation de son fauteuil électrique.
Le public pourra profiter d’un spectacle son et lumières autour des variétés françaises, proposé par ANIMATION 88 MUSIC.
Un moment musical chaleureux, ouvert à tous, au profit d’une belle cause.Tout public
0 .
rue de la libération Église Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 65 67 10 11
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English :
Concert in solidarity ? Supporting Chloé
A charity concert has been organized to help Chloé repair her electric wheelchair.
The public can enjoy a sound and light show featuring French variety music, presented by ANIMATION 88 MUSIC.
A warm musical moment, open to all, in aid of a worthy cause.
L’événement Concert solidaire Docelles a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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