Concert solidaire We are the New Generation Salle des fêtes Luzy

Luzy

Concert solidaire We are the New Generation

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08 23:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Concert solidaire We are the New Generation

À 20h30 à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts.

We are the New Generation est un collectif lyonnais formé par de jeunes musiciens originaires de différents pays d’Afrique accompagnés par deux musiciens professionnels. Rap/afro pop.

En guest le rappeur neversois Ikkone.

Bar et petite restauration sur place. Tarif 10 €, tarif soutien 15 € ou plus. Billetterie en ligne sur Hello Asso https://chk.me/0B5NNmD

Organisateurs La Cimade Collectif LH La Casbah Radio FDL Café Charbon Nevers Comité de développement du territoire de Luzy ACNAM .

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert solidaire We are the New Generation

L’événement Concert solidaire We are the New Generation Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan