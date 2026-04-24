Concert solidaire We are the New Generation Salle des fêtes Luzy
Concert solidaire We are the New Generation Salle des fêtes Luzy vendredi 8 mai 2026.
Luzy
Concert solidaire We are the New Generation
Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08 23:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Concert solidaire We are the New Generation
À 20h30 à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts.
We are the New Generation est un collectif lyonnais formé par de jeunes musiciens originaires de différents pays d’Afrique accompagnés par deux musiciens professionnels. Rap/afro pop.
En guest le rappeur neversois Ikkone.
Bar et petite restauration sur place. Tarif 10 €, tarif soutien 15 € ou plus. Billetterie en ligne sur Hello Asso https://chk.me/0B5NNmD
Organisateurs La Cimade Collectif LH La Casbah Radio FDL Café Charbon Nevers Comité de développement du territoire de Luzy ACNAM .
Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert solidaire We are the New Generation
L’événement Concert solidaire We are the New Generation Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan
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