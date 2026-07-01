Concert SoLune Quai Cyrano Bergerac
vendredi 24 juillet 2026 · Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Concert SoLune
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
So Lune, c’est un duo formé par une sœur et un frère Romane (chant, violoncelle) et Joseph (beatmaker). Inspirés par The Do, Camille ou Lauryn Hill, ils mêlent électro pop, trip-hop et hip-hop progressif. Style musical pop / rap.
De 19h à 22h • Début du concert à 20h • Gratuit • Sans réservation
Partenariat Le Rocksane .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Concert SoLune
L’événement Concert SoLune Bergerac a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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