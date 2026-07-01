Concert SoLune Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Concert SoLune

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

So Lune, c’est un duo formé par une sœur et un frère Romane (chant, violoncelle) et Joseph (beatmaker). Inspirés par The Do, Camille ou Lauryn Hill, ils mêlent électro pop, trip-hop et hip-hop progressif. Style musical pop / rap.

De 19h à 22h • Début du concert à 20h • Gratuit • Sans réservation

Partenariat Le Rocksane .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Concert SoLune

L’événement Concert SoLune Bergerac a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides