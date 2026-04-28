Bergerac

Les Estivales | Les Abeilles Bergeracoises

Place du livre de vie Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Les animations folkloriques des Abeilles Bergeracoises sont de retour cet été.

Le rendez-vous incontournable pour les amateurs de danse traditionnel et les plus curieux ! .

Place du livre de vie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 78 46 10

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English : Les Estivales | Les Abeilles Bergeracoises

L’événement Les Estivales | Les Abeilles Bergeracoises Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides