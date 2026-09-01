Concert Soprano Fête de l’Huma Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté
dimanche 13 septembre 2026 · Base aérienne 217 · Le Plessis-Pâté
Informations pratiques
Le Plessis-Pâté
Concert Soprano Fête de l’Huma
Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté Essonne
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Pass 3 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:40:00
fin : 2026-09-13 20:10:00
Date(s) :
2026-09-13
Artiste incontournable de la scène française, Soprano rassemble depuis des années un public fidèle autour de ses messages d’espoir, de solidarité et de dépassement de soi.
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Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté 91220 Essonne Île-de-France
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English :
A leading figure on the French music scene, Soprano has for years drawn a loyal following with her messages of hope, solidarity, and pushing oneself to new heights.
L’événement Concert Soprano Fête de l’Huma Le Plessis-Pâté a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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