Concert Soprano Fête de l’Huma Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté

Informations pratiques

Le Plessis-Pâté

Concert Soprano Fête de l’Huma

Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté Essonne

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Pass 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 18:40:00

fin : 2026-09-13 20:10:00

Date(s) :

2026-09-13

Artiste incontournable de la scène française, Soprano rassemble depuis des années un public fidèle autour de ses messages d’espoir, de solidarité et de dépassement de soi.

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Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté 91220 Essonne Île-de-France

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English :

A leading figure on the French music scene, Soprano has for years drawn a loyal following with her messages of hope, solidarity, and pushing oneself to new heights.

L’événement Concert Soprano Fête de l’Huma Le Plessis-Pâté a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur Essonne