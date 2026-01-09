Concert sous la halle Chassignelles

Concert sous la halle

Le Pâtis Chassignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La halle (qui se situe en bas du village entre le canal et la rivière Armançon) permet d’assister à des concerts de chansons françaises ou autres styles de spectacles.

Nous recevons cet été le Groupe BARZINGAULT qui arrive du Grand Est et fonctionne en géométrie variable (solo, duo, trio, et plus…). La halle nous permet une mise en place scénique plus adaptée. BARZINGAULT est un groupe musical français connu pour ses spectacles alliant chansons, humour et instruments. Le groupe est né de la rencontre entre un chanteur pianiste-gouailleur et une accordéoniste en 2002. D’autres musiciens se sont greffés ou sont passés dans le groupe dont le piano, l’accordéon, le violoncelle et l’humour sont la colonne vertébrale. Les influences de Barzingault J. Higelin, G. Brassens, H. F. Thiefaine, T. Fersen, Manu Chao et J. Brel. Barzingault résume sa philosophie à cette citation inspirée de Flaubert à force de chercher le bonheur, on en oublie de tuer l’ennui et Barzingault ne sait pas faire autre chose que désennuyer. Venez nombreux pour profiter pleinement de ce moment convivial et drôle. .

Le Pâtis Chassignelles 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 46 21 21

