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Exposition Christine Deschamps Église Saint-Jean-Baptiste Chassignelles

Exposition Christine Deschamps Église Saint-Jean-Baptiste Chassignelles dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Église Saint-Jean-Baptiste

Adresse : Rue de l'Église

Ville : 89160 Chassignelles

Département : Yonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Chassignelles

Exposition Christine Deschamps

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de l’Église Chassignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-05

Christine Deschamps exposera ses oeuvres dans l’Église de Chassignelles cet été.   .

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de l’Église Chassignelles 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 98 99 13  peintre.deschamps@orange.fr

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English : Exposition Christine Deschamps

L’événement Exposition Christine Deschamps Chassignelles a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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