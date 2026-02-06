Exposition Christine Deschamps Église Saint-Jean-Baptiste Chassignelles

Chassignelles

Exposition Christine Deschamps

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de l’Église Chassignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

Christine Deschamps exposera ses oeuvres dans l’Église de Chassignelles cet été. .

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de l’Église Chassignelles 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 98 99 13 peintre.deschamps@orange.fr

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English : Exposition Christine Deschamps

L’événement Exposition Christine Deschamps Chassignelles a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois