Exposition Christine Deschamps Église Saint-Jean-Baptiste Chassignelles
Exposition Christine Deschamps Église Saint-Jean-Baptiste Chassignelles dimanche 5 juillet 2026.
Chassignelles
Exposition Christine Deschamps
Église Saint-Jean-Baptiste Rue de l’Église Chassignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
Christine Deschamps exposera ses oeuvres dans l’Église de Chassignelles cet été. .
Église Saint-Jean-Baptiste Rue de l’Église Chassignelles 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 98 99 13 peintre.deschamps@orange.fr
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English : Exposition Christine Deschamps
L’événement Exposition Christine Deschamps Chassignelles a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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