Concert Trio Guit’Art Rue de l’Église Chassignelles

Chassignelles

Concert pour 3 guitares qui vont nous faire découvrir ou/et redécouvrir des oeuvres de Luigi Boccherini, (compositeur et violoncelliste italien du 18ème siècle), de la musique classique, romantique pour arriver aux musiques d’Albeniz, de Manuel de Falla, tous deux renommés pour leurs compositions inspirées de la musique folklorique espagnole et au compositeur Zequinha d’Abreu , compositeur et musicien brésilien, et son célèbre Tico Tico.

Vous allez profiter pleinement de ces musiques dans notre magnifique édifice en bénéficiant d’une excellente acoustique. .

