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Concert South 61 La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Concert South 61 La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Concert South 61 La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy samedi 27 juin 2026.

Lieu : Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela

Adresse : La Guinguette du Val Éveillé

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Arudy

Concert South 61 La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

South 61, c’est l’essence du blues-rock américain, un son brut et authentique qui sent la route et la liberté. Porté par des riffs puissants et une énergie débordante, le groupe fait vibrer chaque note avec une passion contagieuse !
Restauration sur place.   .

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08 

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English : Concert South 61 La Guinguette du Val Eveillé

L’événement Concert South 61 La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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